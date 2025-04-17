В Дубне стартовали работы по благоустройству Центральной улицы

В Дубне подрядчик приступил к благоустройству на улице Центральной, это строительство тротуаров вдоль жилых домов. Бетонное основание уже было готово под плитку, сейчас рабочие оперативно укладывают брусчатку. Всего предстоит выложить пять тысяч квадратных метров плитки. После этого они перейдут к установке малых архитектурных форм, предусмотренных проектом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Осталось установить киоски, поставить указатели, информационные стенды и теневые навес, лавочки, урны», — пояснил представитель подрядчика Виталий Кабанов.

Представители администрации, депутаты Мособлдумы и Госдумы одними из первых выехали проверить ход работ. Обсудили и важный момент — возможность провести праздничные мероприятия на День Победы на улице Центральной.

«Подрядчик планирует завершить все работы до начала лета, хотя по контракту срок окончания благоустройства — конец июня. При этом отмечу, что важнее все же качество, а не скорость», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Уже сделано освещение, обустроены пешеходные зоны и велодорожка, места отдыха. Реализация проекта проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.