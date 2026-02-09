В Дубне стартовал проект «Классные встречи» для школьников

В Дубне 6 февраля стартовал проект «Классные встречи» Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Первым гостем стал начальник Госавтоинспекции города Денис Захарченко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта «Классные встречи» школьники Дубны встретились с начальником Госавтоинспекции города, майором полиции Денисом Захарченко. Встреча прошла 6 февраля в школе №7. Организатором выступила советник по воспитанию Ирина Негина.

Участники задавали гостю вопросы о его детстве, образовании, работе в полиции и буднях сотрудников Госавтоинспекции. Денис Захарченко рассказал, как пришел в профессию, поделился личным опытом и ответил на все вопросы школьников. Авторы самых интересных вопросов получили памятные призы.

В мероприятии приняли участие юнармейцы, волонтеры Подмосковья, члены Молодой Гвардии, юные инспекторы дорожного движения, а также представители движений «Орлята России» и «Орлята-дошколята». В будущем школьники хотят встретиться с врачами, спасателями и главой города Максимом Тихомировым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.