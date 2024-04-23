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В Дубне стартовал новый проект для учащихся общеобразовательных учреждений

Новый проект «Популяризация инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации школьников» набирает популярность в городском округе Дубна, передает пресс-служба администрации городского округа.

Реализуют проект Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова», Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» при поддержке Администрации городского округа Дубна. Обучение участников проекта проходит под контролем преподавателей БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

После окончания курса школьники получат сертификаты об успешном его прохождении и 7 дополнительных баллов к поступлению в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

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