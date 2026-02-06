В Дубне стартовал курс по лаковой миниатюре в ДК «Октябрь»

В Дубне в ДК «Октябрь» начался курс по обучению искусству лаковой миниатюры для взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне стартовал новый курс по лаковой миниатюре, который проходит в ДК «Октябрь». Участниками стали взрослые, уже состоявшиеся в профессии, которые хотят освоить новое направление творчества. Многие из них ранее занимались искусством и имеют опыт проведения персональных выставок.

Курс ведет руководитель изостудии «Этюд» Елена Семенова. Она отметила, что её проект по лаковой миниатюрной живописи стал лауреатом конкурса молодых дизайнеров в номинации «Инновационный проект декоративно-прикладного искусства». Семенова посвятила этой теме две дипломные работы, что стало основой для создания обучающей программы.

В процессе обучения участники сначала расписывали шкатулки из папье-маше, а затем перешли к созданию панно на пластинах. Ученики копируют произведения известных мастеров, поэтапно нанося масло и лак для достижения объема и реалистичности изображения. Итогом курса станет участие изостудии во всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества «Гавриловские гуляния».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.