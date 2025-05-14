В Дубне создадут робототехнический полигон

На заседании квантового консорциума в Российском союзе промышленников и предпринимателей принято решение о создании на базе Госуниверситета «Дубна» робототехнического полигона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе заседания эксперты обсудили внедрение квантовых информационных технологий в промышленность и системы управления производственными процессами. Важнейшим результатом встречи стало решение о создании на базе университета робототехнического полигона с электронным оборудованием для реализации квантового управления в мегасайенс-проектах Объединенного института ядерных исследований. Также были представлены инновационные учебно-образовательные программы по квантовой инженерии и квантовому промышленному ИИ. Особое внимание было уделено подготовке инженерных кадров нового поколения. Участники консорциума совместно с промышленностью займутся формированием новых специальностей в области квантовых информационных технологий, что откроет выпускникам широкие перспективы в высокотехнологичных отраслях будущего.

«Квантовые технологии — это одна из наиболее перспективных и активно развивающихся отраслей в нашей стране. И для развития любой новой отрасли необходимы кадры, в том числе и преподавательские. Квантовый консорциум позволит в тесном взаимодействии вузов и промышленности готовить квалифицированные кадры, осуществлять совместные научные проекты. Концепция «образование через науку» уже много лет реализуется в университете «Дубна» совместно с ОИЯИ. Надеемся, что этот опыт поможет и в подготовке кадров в области квантовых информационных технологий», — отметила директор инженерно-физического института Госуниверситета «Дубна» Оксана Пискунова.

Инициатива создания консорциума получила поддержку на высшем уровне — ее одобрил президент России Владимир Путин. Консорциум станет платформой для объединения научного потенциала вузов и потребностей промышленности в области квантовых технологий.

«Дубна — город, который всегда смотрит в будущее и создает инновационные проекты. Роботехнический полигон — еще один вектор развития, который позволит решить, с одной стороны, вопрос с квалифицированными кадрами на градообразующие предприятия и в ОИЯИ в частности. А с другой, если говорить более масштабно, — сохранить технологический суверенитет России», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.