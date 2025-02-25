В Дубне смонтирован первый блок нового котла

Глава Дубны Максим Тихомиров оценил скорость работ в левобережной котельной, где приступили к модернизации. Как только в начале февраля первое оборудование для нового водогрейного котла поступило на котельную Левобережья, бригада монтажников начала работу. Трудятся без выходных, поэтому уже продвинулись хорошо вперед — собрали первый блок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь, когда все элементы доставлены, готовы приступить к следующему этапу: монтажу экранов и топочной части. Глава Дубны лично убедился — работают ответственно.

Максим Тихомиров пообщался и с коллективом предприятия. Сотрудники котельной подчеркнули, этих работ очень ждали.

«Еще в 2008 году были сделаны расчеты с учетом застройки и мы видели, что третий котел нужен городу, что его не хватает», — подчеркнул начальник участка котельной № 3 Александр Фомичев.

В этом году объем работ большой. Финансирование составило 126 млн рублей.

«Сегодня при поддержке нашего губернатора работы начались. Впереди — демонтаж одного из трех паровых котлов, который в этом году также обновим», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Все работы будут завершены в этом году.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.