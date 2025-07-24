В Дубне разработали рельефную карту наукограда

В картографической студии в Дубне разработали уникальную рельефную карту наукограда. Она вырезана из массива дерева абачи, которое произрастает в тропической Африке. Расписала работу вручную, масляными красками, местная художница Арина Белова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это фактически Дубна в миниатюре, здесь можно найти дома, школы, всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований и другие городские объекты. Церкви, кладбища и вокзалы обозначены отдельными значками. Дорожная сеть показана с ранжированием по значимости, а различные участки города поделены по категориям землепользования.

Карта выполнена в соответствии с принятыми картографическими стандартами: в равноугольной проекции Меркатора и в точном масштабе 1:12 000.

«Рельеф суши построен на основе спутниковых данных ALOS PALSAR, рельеф речного дна и водохранилища — по данным эхо-локации Navionics», — пояснили авторы проекта.

Завершили работу ко Дню празднования Дня города, она уйдет в частную коллекцию.

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