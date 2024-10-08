В Дубне провели работы по очистке ливневых стоков

С началом дождей и осеннего листопада особенно важно обращать внимание на чистоту ливневых стоков. МБУ «ЖКУ» в Дубне приступил к плановой очистке «ливневки» в городе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы уже завершены по улицам Строителей, Векслера, Мичурина, Курчатова, Ленинградской, Инженерной, Мещерякова, Вавилова, Блохинцева, Ширкова. Впереди — левобережная часть города, где также в плановом режиме будет проведена очистка ливневых стоков.

Очистка ливневой канализации необходима для ее правильной работы. Если внутри системы образуется засор или пробка, то будут появляться лужи, мешающие пешеходам и автомобилистам. Плановую профилактику «ливневки» проводят не реже двух раз в год: осенью, когда начинается листопад, и ранней весной. Ежедневно сотрудники МБУ «ЖКУ» занимаются уборкой в городе и приводят в порядок улицы, остановки, скверы, площади и парки города. С началом осени — в приоритете уборка листьев и приведение в порядок городских клумб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.