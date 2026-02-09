В Дубне провели «Хоровод дружбы» в честь года единства народов России

В Дубне 6 февраля в центре национальных культур прошел праздник «Хоровод дружбы», открывший год единства народов России и объединивший представителей разных национальностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре национальных культур Дубны 6 февраля стартовал год единства народов России. Мероприятие прошло в формате многонационального праздника при участии местного отделения ассамблеи народов России.

Гости познакомились с народными обычаями, танцами и песнями разных национальностей. В празднике приняли участие представители национальных групп Объединенного института ядерных исследований из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также русская молодежь, интересующаяся традициями своей страны. Среди участников были осетины, туркмены, татары, индийцы и боливийцы.

Особое внимание уделили русскому хороводу — традиционной забаве, которая объединяет людей. Научный сотрудник ОИЯИ из Боливии Антони Перес отметил, что хоровод показался ему очень дружеским и миролюбивым.

Праздник завершился исполнением песен «Катюша» и «Подмосковные вечера», а также русскими народными играми. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул, что город вновь подтвердил статус территории дружбы и единства наций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.