В Дубне прошли массовые учения для волонтеров-поисковиков

Организаторы тренировки — волонтеры поисково-спасательного отряда «Дубна» — постарались приблизить условия поиска к реальным и сделать процесс максимально понятным — каждый шаг поясняли, отвечали на вопросы участников.

«Навыки, которые мы сейчас даем — компас и навигатор. Обучаем людей именно им. плюс поисковые методики — работа на отклик и работа на прочесывание. Вот этой вот базе мы обучаем», — пояснил инструктор проекта «Лекторий» ВПСО «Дубна» Евгений Козлов.

Тех, кто прошёл обучение и успешно применил знания на тренировке, в торжественной обстановке приняли в состав отряда. Летом, к сожалению, «потеряшек» много, искать приходится почти каждую неделю.

«У нас еще идет курс лекций, то есть и практические, и теоретические занятия. К осени мы должны собрать людей — актив, которые будет обучен. Основной пик у нас, конечно, осенью поисков. Это грибники», — рассказал руководитель ВПСО «Дубна» Алексей Калашник.

Мы учимся, чтобы всех пропавших можно было найти и спасти, — говорят организаторы, волонтёры ВПСО «Дубна».

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