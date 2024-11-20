В Дубне прошел юбилейный «Географический диктант»

В Дубне состоялась десятая международная просветительская акция «Географический диктант». В ней приняли участие военнослужащие, студенты, а также заинтересованные жители города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По доброй традиции вопросы диктанта озвучивали знаменитые деятели искусства и культуры: актриса театра и кино, народная артистка России Мария Аронова; писатель-эссеист, генеральный директор Государственного музея имени Л. Н. Толстого в Москве Владимир Толстой. А с помощью технологий искусственного интеллекта участники услышали задания диктанта, произнесенные голосами великого русского писателя и мыслителя Льва Толстого, русского поэта и писателя Сергея Есенина, оперного и камерного певца Федора Шаляпина.

В этом году студенты в рамках диктанта провели игру «Галопом по городам России!», а в библиотеке семейного чтения — интерактив «География минералов и… материалов». Мероприятия прошли очень активно, высокопрофессионально, привлекли внимание своей яркостью, вовлеченностью ведущих и буквально «заразили» всех участников новыми знаниями. Самым активным игрокам были вручены небольшие призы.

Географический диктант — это акция Русского географического общества, которую поддерживают не только жители России, но и ряд зарубежных стран. Свои результаты участники смогут узнать с 12 декабря на сайте. Там же до 1 декабря 14:00 любой желающий сможет пройти экстра-версию диктанта и узнать еще больше интересных фактов о географии России.

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