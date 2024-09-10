В Дубне приступили к обустройству фонтана и детской площадки в сквере Журавлева

В сквере имени Журавлева в Дубне завершили демонтажные работы. Подрядчик уже приступил к благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Главный акцент — детская площадка и комбинированный фонтан. Это то, о чем просили жители», — пояснил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Комбинированный фонтан — это главное украшение и доминанта сквера Журавлева. Здесь будет и чаша, и плоскостной, или по-другому — сухой, пешеходный фонтан. Сейчас рабочие уже завершают рытье котлована и к концу недели начнут выставлять опалубку.

«Благодаря губернаторской программе мы начали реализовывать долгожданный проект — благоустройство сквера. Подрядчик темпы держит хорошие и на сегодняшний день полностью идет по графику», — рассказал заместитель главы г. о. Дубна Алексей Степаненко.

Демонтажные работы завершены на 100%. Строители разбили территорию сквера по зонам, подготовили инженерные коммуникации, строят тротуары. Первые материалы уже на объекте — сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень для будущих пешеходных дорожек. К концу недели подрядчик приступит к бетонированию основания под фонтан и тротуары. Также готовится фундамент под детскую площадку. Она будет больше по размеру и разнообразнее по элементам.

Контракт рассчитан на три месяца. К зимнему периоду все работы в сквере имени Журавлева должны быть завершены.

Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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