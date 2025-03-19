В Дубне презентовали книгу, посвященную ученому

Семинар в честь 95-летия со дня его рождения прошел в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ. Друзья, родственники, коллеги Николая Николаевича и сотрудники института, которому он посвятил жизнь, собрались, чтобы еще раз вспомнить о нем и его вкладе в науку.

«Я был свидетелем того, как скромный парень из Луганска, наделенный от природы талантом и жаждой знаний, превратился в выдающегося ученого современности. Это было благодаря тому, что война заставила его быть энергичным, активным, выживать. И от природы у него была, как теперь говорят, харизма, а я бы сказал, удивительный дар — привлекать к себе людей», — отметил главный научный сотрудник ЛИТ ОИЯИ Геннадий Ососков.

В ходе памятного семинара состоялась презентация книги «Николай Николаевич Говорун. Портрет на фоне эпохи». В нее вошли воспоминания близких и коллег, а также редкие документы и фотографии ученого из архивов ОИЯИ и личных коллекций. Михаил Лукичев, который руководил проектом по созданию книги, хотел в первую очередь подчеркнуть, что Николай Говорун с нуля делал масштабные проекты, и в первую очередь — сделал себя.

«Собирая материал, общаясь с родственниками, я понял, что традиции, заложенные Говоруном, живут. И это очень хорошо, потому что эта преемственность позволяет растить наше будущее», — рассказал директор издательства «РМП» Михаил Лукичев.

Николай Говорун стоял у истоков применения ЭВМ в обработке экспериментальных данных. Член-корреспондент Академии наук СССР, своими передовыми идеями он опережал время. Создал ряд программ для ЭВМ по обработке снимков с пузырьковых и искровых камер, транслятор с языка программирования Фортран и мониторную систему «Дубна» для машины БЭСМ-6. Вклад Николая Говоруна в работу Лаборатории информационных технологий позволяет ей по сей день оставаться в авангарде науки.

«И то, что сегодня работает супер-компьютер „Говорун“, и что ЦОД Федеральной налоговой службы находится на улице Николая Николаевича Говоруна — это очень знаково, это память о нем в больших делах и в наших сердцах», — подчеркнул член-корреспондент Российской академии наук, вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе.

Николай Говорун — инициатор создания локальной информационно-вычислительной сети ОИЯИ. Суперкомпьютер, названный в его честь и запущенный в 2018 году, позволяет вести теоретические и экспериментальные исследования в лабораториях ОИЯИ на качественно новом уровне.

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