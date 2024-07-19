В Дубне полностью обновят детскую губернаторскую площадку

В администрации Дубны провели очередной штаб с подрядчиками. Более 10 масштабных проектов реализуется сейчас в Дубне. Комплексное благоустройство двора на улице Энтузиастов близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На организации веломаршрута «Дубненская кругосветка» работы в самом разгаре. Реконструкция очистных, проект «Светлый город» и модернизация детских игровых площадок только стартуют.

«Нам удалось попросить у профильного министерства при поддержке губернатора средства на модернизацию губернаторской площадки, которая была установлена более 10 лет назад. Будем ее полностью менять с увеличением площади — до 450 кв. м. Это та, которая расположена в лесу на улице Володарского», — рассказал заместитель главы округа Дубна Павел Гришин.

Все проекты на контроле у команды главы города. Идет постоянный мониторинг хода работ на каждой стройплощадке, городские власти оказывают всю требуемую помощь подрядчикам, и спрашивают строго. Качество, сроки, культура проводимых работ — по трем параметрам глава города предъявляет требования подрядчикам. Выполнение каждого проекта систематически обсуждается на совещании участников строительного штаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.