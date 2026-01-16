В Дубне поисково-навигационную систему «Юрий Великий» оснастят беспилотником

В Дубне специалисты ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас» разработали поисково-навигационную систему «Юрий Великий», которую используют для поиска людей в условиях плохой видимости на акватории Иваньковского водохранилища. В ближайшее время систему планируют оснастить беспилотным летательным аппаратом, что позволит применять ее в городской застройке и лесистой местности.

Система включает навигационный прибор, тепловизор и камеры, установленные на судне на воздушной подушке «Хивус». В ходе тестирования на реальных выездах и тренировках система показала высокую эффективность: объекты обнаруживаются на расстоянии до километра, идентифицируются — с 480 метров.

Заместитель начальника ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко отметил, что внедрение беспилотных технологий позволит расширить область применения системы. Он подчеркнул, что важно сделать систему простой в эксплуатации, чтобы избежать необходимости дополнительного обучения пользователей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.