В Дубне по-новому оформили стелу на въезде в город

Ко Дню города обновили оформление стелы, которая установлена при въезде в Дубну на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Впервые ее украсили специальными цветочницами — антивандальными «балконами», куда высадили более сотни петуний. Цветы подбирали разных оттенков и видов — ампельные и кустовые. Особенно выигрышно в подвесных цветочницах выглядят популярные сорта «Вельвет», «Арлекин», «Капри».

Также проведен косметический ремонт на площадке — постаменте стелы. Здесь отремонтированы ступени, покрашены металлические фигурные элементы ограждения.

Стела «Дубна» — лаконичная конструкция из металлических стрел, направленных вперед и вверх, символизирующих движение, развитие и успех. Это — популярное место у дубненцев и гостей города, благодаря удобной парковке и великолепному виду на канал имени Москвы, где останавливаются туристы и проводятся свадебные фотосессии.

«Первое, что видят жители и гости Дубны при въезде в город — нашу стелу. Считаю, это площадка должна быть в образцовом порядке», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.

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