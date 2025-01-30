В Дубне планируют расширение зон, в которых продажа алкогольной продукции будет запрещена

Соответствующий проект решения планируют рассмотреть на ближайшем заседании Совета депутатов города. В новых правилах, по сравнению с действовавшими ранее, расстояния были увеличены в среднем в 1,5-2 раза и будут измеряться по прямой линии без учета рельефа местности. Инициатором изменений стало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области по поручению Губернатора Московской области.



В соответствии с обновленными стандартами, при осуществлении торговли алкоголем, как в стационарных торговых точках, так и в заведениях общественного питания, необходимо будет соблюдать следующие расстояния:



- до образовательных учреждений (садов, школ, вузов и т. п.) — 100 метров,

- до организаций здравоохранения — 70 метров,

- до спортивных сооружений и вокзалов — 40 метров,

- до воинских частей и объектов оборонного назначения — 100 метров.



В результате введения данных ограничений под действие «запретных территорий» попадут два ресторана («Кинза» на Большой Волге и «Пиццерия» Берегу), а также порядка полутора десятка сетевых магазинов и несколько небольших торговых точек, включая шесть объектов сети «Красное и белое» (на ул. 9 Мая, ул. Ленина, ул. Понтекорво, ул. Театральном, ул. Боголюбова 19а и 45), пять объектов сети «Пятерочка» (на ул. 9 Мая, ул. Дружбы, ул. Октябрьской, ул. Франка и проспекте Боголюбова 39), два объекта сети «Магнит» (на ул. Ленинградской и ул. Попова), один объект сети «Дикси» (на ул. Университетской) и один объект сети «Ароматный мир» (на проспекте Боголюбова 45), а также магазины «Радуга продуктов» на ул. Центральной, «Белый маг» на ул. Карла Маркса, «Спутник» на ул. Попова и «Рябинушка» на ул. 9 Мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.