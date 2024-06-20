В Дубне передали мотовездеход в зону СВО

Об этом депутата, члена фракции «Единая Россия» попросила супруга мобилизованного, руководитель комитета семей воинов Отечества по Дубне, Наталья Калугина. 2 года ее муж в зоне СВО. Она же каждый месяц отправляется туда с гуманитарной помощью.



Сейчас супруг Натальи в отпуске, в Дубне. Удалось встретиться с ним лично. Он поблагодарил за мотоцикл. Говорит, эта техника очень важна для передовой. С помощью мотоцикла можно не только безопасно доставлять по бездорожью продукты бойцам, но и вывозить раненых в безопасную зону. Такой мотовездеход практически незаметен для дронов в лесополосе.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.