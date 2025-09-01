В Дубне открылся первый математический класс в рамках областного проекта

Только в школе № 9 в Дубне открылся первый математический класс в рамках регионального проекта «Математические классы Подмосковья». В нем для первоклассников предусмотрено углубленное изучение математики, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Чтобы попасть в этот класс, сначала учитель прошел тестирование. И наш педагог, Марина Александровна Цветкова, получила наивысший экспертный уровень. Ребята в детских садах — кто не ходил в детский сад, приходили в школу — прошли тестирование по математике. Все детские сады Дубны участвуют в проекте „Предшкола“, дети прошли тестирование в рамках этого проекта», — прокомментировала директор школы № 9 Елена Лисеенко.

Математический класс отличается увеличенными часами на изучение математики, а также двумя внеурочными деятельностями: «Олимпиадной математикой» и «Логикой и алгоритмикой». Также планируется кружок математической направленности. Если ребенок не будет справляться с нагрузкой, у него будет возможность перейти в обычный класс. Также в школе открылся пятый математический класс.

Всего почти 8 тыс. детей сегодня сели за парты в дубненских школах, 676 из них — впервые.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе, где поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им не терять веру в себя, мечтать и учиться. В общей сложности в Московской области в школы в этом году пошли 1,11 млн детей.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тыс. юных жителей региона — первоклассники. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.