В Дубне открылся новый современный каток

Новый современный каток открыли в Дубне. Торжественная церемония прошла в сказочной атмосфере. Мероприятие собрало сотни дубненцев. Первыми право выйти на лед получили дубненские фигуристки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Следом за спортсменками на импровизированную сцену вышли глава Дубны Максим Тихомиров, депутат Госдумы и прославленная фигуристка Ирина Роднина, а также председатель совета депутатов Александр Руденко. Они и дали старт работе катка.

«Лед хороший, коньков хватит всем, атмосфера праздничная! Катайтесь с удовольствием! Совсем скоро мы откроем второй каток на стадионе «Волна», — сказал глава округа.

Ирина Роднина прокатилась по льду и дала оценку новому катку.

«Атмосфера потрясающая, лед хороший, я думаю, это будет любимое место не только у детей, но и у взрослых», — отметила Роднина.

После церемонии лед открыли для всех жителей. Продолжили кататься и фигуристки Дубны. Кристина Жукова только недавно вернулась с очередных соревнований Московской области, где заняла 1 место. Говорит, что этот каток — долгожданный подарок.

Все выходные на катке было оживленно. Каждый сеанс собирал большое число желающих покататься. Всего за первые 2 дня на лед вышли более 2 тыс. дубненцев.

Сеанс, а также прокат коньков здесь — бесплатные. Чтобы попасть на каток можно заранее забронировать время в приложении «Мое Подмосковье». Или прийти и получить билет — а точнее специальный куар-код непосредственно на площадке через кассу в порядке живой очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.