В Дубне открыли отделение «Ассамблеи народов России»

В Дубне открылось местное отделение «Ассамблеи народов России», ставшее вторым в Московской области. Учредителями выступили администрация округа и Общественная палата наукограда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местное отделение «Ассамблеи народов России» начало работу на базе Центра национальных культур. Открытие позволит вывести развитие межнациональных отношений в Дубне на новый уровень. Председателем отделения избрана Лилия Алексеева, которая давно занимается укреплением дружбы народов. В состав команды вошли представители татарской, армянской, азербайджанской и туркменской национальных автономий.

На церемонии открытия присутствовали руководитель регионального отделения «Ассамблеи народов России» и представитель министерства информации и молодежной политики Московской области. Они отметили, что Дубна одной из первых в Подмосковье начала работу по развитию межнационального сотрудничества.

В этот день было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города и региональным отделением организации. Первым совместным мероприятием станет участие в пятом Всероссийском конкурсе чтецов. Также в отделении готовятся к празднованию 70-летия Дубны.

Глава округа Максим Тихомиров подчеркнул, что Дубна всегда была многонациональным городом, и в юбилейный год работа по укреплению единства продолжится. «Наша основная цель — создать атмосферу дружбы и согласия между народами», — отметил он.

«Ассамблея народов России» была создана по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.