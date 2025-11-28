В Дубне открыли обновленный кабинет информатики с современным оборудованием

Новый кабинет информатики школы № 5 в Дубне теперь оборудован в соответствии с самыми современными технологиями. Помещение отремонтировано, оснащено новой мебелью — партами, шкафами и техникой — мультимедиа, ноутбуками и двумя 3D принтерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа № 5 работает в рамках проекта министерства образования Московской области «Предпрофессиональные классы». В соответствии с ним для 10-классников выбран профиль IT. В учебное учреждение закуплена высококлассная техника, и рекордное число компьютеров — на каждого ученика приходится по два. Оборудование используется на полную мощность — не только в учебном процессе, но и в рамках дополнительного образования — школьники занимаются в «IT-лаборатория» и осваивают курс робототехники.

«Во время каникул мы проводим для учащихся нашей и других дубненских школ интереснейшие хакатоны по робототехнике, где они полностью погружаются на несколько дней в IT-сферу», — рассказывает директор школы № 5 Елена Стифорова.

«Повышение качества школьного образования — один из векторов развития Дубны. В последние годы в пятой школе провели большие ремонтные работы, в том числе обновили школьный стадион. Теперь переходим к следующему этапу, обеспечению образовательного учреждения техникой, которая позволит детям учиться и идти в ногу со временем», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.