В Дубне открыли новый сквер

Новое пространство для отдыха и прогулок появилось у жителей Большой Волги в Дубне. Во дворе дома 45 на проспекте Боголюбова обустроили уютный сквер для спокойного отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы были проведены в рекордные сроки. Изначально здесь был пустырь. 5,5 месяцев назад представители городской администрации провели здесь встречу с жильцами и проектировщиками. Горожане озвучили свои пожелания. Сейчас их мечты стали явью.

Юлия Попова, председатель совета ближайшего к скверу дома и один из инициаторов проекта сквера, отмечает, что очень довольна результатом: «Вчера вечером здесь зажгли фонари, я прогулялась по новым дорожкам, посмотрела на высаженные деревья и кустарники — картинка прекрасная. Все наши идеи были реализованы: и этот променад, и теннисные столы, и качели, наша новая релакс зона».

В небольшом сквере были проведены большие работы: выполнена планировка территории, убран сухостой, обустроены дорожки, смонтировано освещение, высажены зеленые насаждения и установлены малые архитектурные формы.

На яркое открытие пригласили всех горожан. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил: «Когда я впервые встретился с жителями этого микрорайона и спросил, что надо сделать, чтобы здесь стало комфортнее, они единогласно ответили: здесь не хватает маленького комфортного сквера. Тогда я обратился к губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Он поддержал этот проект, и всем вместе нам удалось его реализовать».

Сквер обустроили в рамках губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды». Создать новое пространство для отдыха в кратчайшие сроки получилось благодаря слаженной работе администрации города, жителей и управляющей компании.

