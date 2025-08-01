В Дубне открылась выставка стрит-арт художника Бориса Макарова

В коллекции «Дубненские мотивы» — самые узнаваемые, знаковые места в Дубне– старая гостиница, велосипедисты на зеленой улочке в Институтской части, ротонда на набережной. 20 работ — ностальгическая и стильная отсылка в 70-м годам прошлого века, когда в Дубне, «мажорном» городе, по улицам ездили элегантные длинные машины, когда особая атмосфера научных открытий привлекала творческих личностей и ученых.

Все, что любит художник в Дубне, улицы, по которым гуляет с удовольствием, виды, которыми любуется. Борис Макаров рисует эти картины с особым чувством. Любовь к родному городу, желание поделиться ею с другими, показать, насколько Дубна красива, оригинальна, наполнена теплом живущих в ней людей, позитивом — это почувствуют посетители выставки Бобмакара.

Выставка «Дубненские мотивы» будет открыта для посетителей в течение месяца. Ограничений по возрасту нет (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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