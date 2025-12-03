В Дубне открылась резиденция Деда Мороза

Резиденция новогоднего волшебника открылась в Дубне в павильоне катка на Молодежной поляне. Именно сюда можно приходить на встречу с Дедом Морозом. Дедушка с внучкой Снегурочкой будут ждать детей, чтобы спеть с ними песни, поводить хороводы и, конечно, выслушать самые заветные желания и сделать фото на память. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Атмосфера здесь по-настоящему праздничная: украшенная новогодняя елка, трон Деда Мороза, почтовый ящик для писем и стол для мастер-классов.

Резиденция главного новогоднего волшебника будет работать 6, 13, 20 декабря с 13:00 до 14:00, а 27 декабря с 14:00 до 15:00. Также с Дедом Морозом можно будет встретиться и в новогодние праздники со 2 по 9 января с 13:00 до 14:00.

Весь декабрь для юных дубненцев подготовлена насыщенная праздничная программа: каждую субботу на городских площадках, в парках и скверах, будут проходить театрализованные представления, интерактивные квесты и встречи со сказочными персонажами.

«В этом году мы постарались особенно ярко украсить наши парки и скверы, сделать так, чтобы каждый житель почувствовал волшебство приближающегося праздника. И, конечно, наша команда подготовила расширенную культурную программу. В декабре и январе будет много сюрпризов, следите за афишей», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.