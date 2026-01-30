В Дубне обсудили благоустройство дворовой территории с жителями

Вечером 28 января в Дубне прошла первая встреча администрации с жителями по проекту благоустройства дворовой территории в Институтской части, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась на пересечении улиц Мира, Курчатова и Ленинградской, где расположены пять многоквартирных домов. На обсуждение пришли десятки жителей, несмотря на неблагоприятную погоду.

Участники обсудили вопросы обустройства парковок, тротуаров, освещения и зон отдыха. Инициативу в диалоге с главой города взял старший по дому Геннадий Диденко, который отметил, что жильцы активно занимаются озеленением двора и созданием цветников.

Глава Дубны Максим Тихомиров выслушал предложения жителей, осмотрел территорию и дал первые поручения заместителям. Он подчеркнул, что все наказы жителей будут учтены, а в рамках проекта «Городская среда» работы по благоустройству начнутся весной.

В администрации сообщили, что встречи с жителями продолжатся, а основные работы во дворах стартуют в теплое время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.