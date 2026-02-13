В Дубне обсудили благоустройство двора на проспекте Боголюбова и улице Понтекорво

В Дубне 12 февраля прошла встреча представителей администрации с жителями домов на проспекте Боголюбова и улице Понтекорво, где обсудили предстоящее благоустройство двора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла во дворе у дома №11 по проспекту Боголюбова и домов №11, 13, 15, 17 по улице Понтекорво. Жители высказали предложения по улучшению территории, в том числе расширение парковочных мест и создание транзитного тротуара между домами №15 и №17. Сейчас пешеходам приходится выходить на проезжую часть, чтобы пройти по двору.

Также участники встречи предложили установить велопарковки. Все инициативы были зафиксированы и отмечены на карте, чтобы учесть их при дальнейшей разработке проекта.

Заместитель главы Дубны Денис Карюхин пояснил, что благоустройство пройдет в рамках губернаторской программы. Комплексное обновление территории направлено на повышение удобства и безопасности для жителей, особенно для детей и взрослых.

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил жителей за активное участие в обсуждении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.