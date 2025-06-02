В Дубне наградили жителей за спасение рыбака

В начале этого года на новогодних праздниках дубненка с гостями города стала свидетелем страшного происшествия. Рискуя своими жизнями, в Дубне три женщины вытянули из ледяной полыньи рыбака — замерзшего и почти недвижимого. Им помогал четвертый, молодой человек, которому обязательно передадут и благодарности, и подарки.

«Я помню, что все время на него кричала, чтобы не засыпал. Спросила, как зовут. И он наваливался и говорил так „оооох“. Я понимала. Тяжело. Я знаю, что такое вода холодная. Бывает, что могу и окунуться зимой. Я говорила — не спать, тащите, у вас секунда, мгновение, и так далее», — вспоминает жительница Дубны, сотрудница ОИЯИ Катерина Стрелкова, которая и организовала помощь тонущему.

«Это, действительно, настоящий подвиг. Всегда радостно знать, что среди нас, дубненцев, есть такие герои. Уверен, что они не одиноки, таких много. Те, кто в ситуации трудной, экстренной, когда некогда ждать службу спасения, некогда думать, а надо действовать, надо спасать человека», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.