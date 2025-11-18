В Дубне на новогодних каникулах пройдет ледовое шоу

В новогодние праздники для жителей Дубны проведут масштабное ледовое шоу. Подробности станут известны в ближайшее время. А в день открытия зимнего сезона, 1 декабря, в округе зажгут новогодние огни и начнут работу катки, открытые при поддержке губернатора — в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» на Молодежной поляне и на старом футбольном поле спортивного комплекса «Волна». В программе открытия катков — мастер-классы, интерактивная программа с лазерным и фаер-шоу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Катки будут работать в любую погоду: сейчас уже возведены здания проката и идет наморозка чернового слоя льда. В ближайшее время установят ограждения на катке на правом берегу. Катание будет бесплатным, есть возможность проката коньков и инвентаря под залог. Также на стадионе «Волна» впервые будет открыта хоккейная коробка для тренировок. В Парке семейного отдыха уже начал работу крытый каток «Снеговик».

Известно, как будет украшена Дубна в зимнем сезоне. Уже смонтированы елочные шары с иллюминацией на городских остановках. Позже развесят новые гирлянды, на Центральной улице сделают праздничную фотозону, а качели и беседки на площади Космонавтов украсят праздничными огнями. Также на площади установят новую 15-метровую светодиодную ель на прочном металлическом каркасе. Дерево украсят светящимися ветками хвои, подвесными звездами и яркими шарами в золотых и красных оттенках. На верхушке будет многогранная звезда с золотым шаром. Вокруг ели будут фигуры сказочных персонажей. В правобережной части города новая зеленая красавица будет в Парке семейного отдыха. Как и прежде елочку из шаров со «звездным небом» из гирлянд установят рядом с катком на Молодежной поляне. Впервые к Новому году на фасадах зданий в Дубне сделают праздничные проекции.

«Наступающий 2026 год — юбилейный для Дубны. Нашему наукограду исполнится 70 лет. Сделаем все от нас зависящее, чтобы с первых дней нового года жители и гости города окунулись в праздничную атмосферу», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

К зимнему сезону обустроят 5 лыжных трасс в разных частях города. Обеспечивать на них чистоту вместе с улицами города будут бригады МБУ «Чистый город». Коммунальная техника подготовлена зиме, в этом году был обновлен автопарк: при поддержке губернатора региона приобретен КАМАЗ-манипулятор и газель-самосвал для оперативной уборки. Уже закуплена пескосоляная смесь для посыпки дорог от наледи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.