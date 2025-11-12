В Дубне мужчина выплатил алименты на содержание 4 детей после возбуждения дела

Возбуждение уголовного дела послужило стимулом к оплате задолженности по алиментным платежам на сумму свыше 690 тыс. рублей. В Дубненском городском отделении судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области находится исполнительное производство о взыскании с жителя Подмосковья алиментов на содержание его четверых несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме в размере ½ от величины прожиточного минимума на ребенка в Московской области на каждого из детей. На момент вынесения судебного решения сумма ежемесячного платежа по алиментам составляла 33 518 рублей. Свои обязанности гражданин не исполнял и выплат не производил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Судебный пристав вынесла постановления об ограничении должника в пользовании специальным правом в управлении транспортными средствами и об ограничении его на выезд за пределы страны, также вынесла запрет на регистрационные действия в отношении двух земельных участков и здания, принадлежащих мужчине. Однако гражданин так и не начал производить оплату, в итоге долг по алиментным платежам превысил 690 тыс. рублей.

В целях принуждения должника к уплате образовавшейся задолженности сотрудник органов принудительного исполнения составила в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику в качестве наказания обязательные работы сроком на 40 часов. В связи с тем, что даже после отбывания административного наказания гражданин не погасил задолженность по алиментам судебный пристав-исполнитель составила рапорт об обнаружении признаков преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Учитывая этот факт, дознаватель Дубненского ГОСП начал доследственную проверку, по результатам которой было принято решении о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

После уведомления о данном решении и возможном уголовном наказании должник произвел полную оплату задолженности на сумму 690 000 рублей. Это послужило основанием для прекращения уголовного дела в суде.

Дальнейшее исполнение судебного решения об уплате текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников органов принудительного исполнения.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму.

В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.