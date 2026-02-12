В Дубне младшие школьники посещают геологические занятия в университете

Специалисты кафедры экологии и наук о Земле государственного университета «Дубна» начали проводить геологические занятия для младших школьников из наукограда и других городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия по геологии для учеников начальных классов организуют на базе государственного университета «Дубна». Первыми участниками стали дети из Дубны, сейчас к проекту присоединяются школьники из других городов.

Доцент кафедры экологии и наук о Земле Елена Архипова отметила, что проект рассчитан на учеников второго и третьего классов, проявляющих интерес к естественным наукам. Ребята знакомятся с университетом, посещают различные корпуса, экспозиции и учебно-научные лаборатории.

В рамках программы специалисты рассказывают о минералах, их классификации и особенностях. В пятом корпусе университета размещена специальная экспозиция с образцами минералов, геологическими разрезами и древней палеофауной. После лекций школьники проводят практические занятия: берут пробы, маркируют и документируют образцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.