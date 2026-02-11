В Дубне круглосуточно вывозят снег с улиц и дворов

В Дубне коммунальные службы перешли на круглосуточный режим вывоза снега с городских улиц, дворов и парковочных карманов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы Дубны работают круглосуточно, чтобы очистить город от снега. Специалисты снимают колейность с дорог, расширяют проезжую часть, а затем собирают снег в самосвалы и вывозят его на снегосвалку. В автопарке МБУ «Чистый город» задействованы погрузчики, минипогрузчики, трактора, самосвалы и грейдеры.

Аналогичные работы ведутся во дворах и парковочных карманах. В уборке участвуют как бригады ручного труда, так и техника. Территории очищают в два этапа: сначала проводят уборку, затем вывозят снег. Ежедневно из города вывозят до 4000 кубометров снега.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что работы по вывозу снега с городских улиц были усилены и теперь ведутся без перерывов. С января из города вывезли около 200 тысяч кубометров снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.