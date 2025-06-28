В Дубне к концу сентября появится новый сквер

На благоустройство сквера во дворе домов 43 и 45 по проспекту Боголюбова в Дубне выделено более 20 миллионов рублей. Его наполнение обсудили с жителями в Дубне. Встреча в Дубне состоялась еще весной, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Сейчас проект уже подготовлен, в него внесены правки в соответствии с пожеланиями горожан. Теперь запущена конкурентная процедура на выбор подрядчика, который будет реализовывать проект. Он определится в ближайшие три недели. Его задача — провести все преобразования в Дубне до конца сентября.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году стартовал новый проект „Благоустройство малых общественных территорий“. Это небольшие скверы и парки, которые находятся во дворах жилых домов. Первым, по просьбе жителей, мы выбрали территорию во дворе Боголюбова 43-45», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

По просьбам дубненцев, это будет рекреационное пространство, где буду зоны отдыха, зелёные насаждения, цветники. На небольшой площади в Дубне — всего полгектара — планируется проложить сеть пешеходных дорожек, организовать площадку для проведения зарядки на улице и гостиную, где разместятся навесы с подвесными качелями и беседка со столом и скамьями.

Также в Дубне вышло на финишную прямую благоустройство сквера имена Павла Журавлёва и улицы Центральной. Определены планы и на следующий год — будет преобразован парк Авиастроителей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.