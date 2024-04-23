В Дубне готовятся к масштабному пуску городских фонтанов

Сейчас проводятся подготовительные работы. В парке семейного отдыха — большой и технически сложный фонтан. Он один из самых высоких в Подмосковье, трехкаскадный. Максимальная высота центральной струи — 18 метров, второго контура — 9 с половиной, третьего — четыре с половиной метра. Перед каждой зимой его разбирают, чтобы отдельные детали не разорвало от холода. Сейчас — время расконсервировать фонтан. Представители подрядной организации за день должны все смонтировать и провести тестовый запуск.

Всего в городе шесть фонтанов. Сейчас их все прочищают, устанавливают оборудование. Единственное исключение — фонтан в сквере Журавлева, который в этом году ждет реконструкция. 27 апреля городские фонтаны включат.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.