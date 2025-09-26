В Дубне этой зимой обустроят два катка и хоккейную коробку

На Молодежной поляне в Дубне уже начали готовиться к установке сезонного катка: завозят оборудование, делают разметку. Размер ледовой площадки, как и в прошлом году, будет 30 на 60 метров. Работать каток будет в любую погоду, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 октября начнутся работы в Левобережье — в этот раз на старом стадионе спортивного комплекса «Волна». Там будет и каток для всех желающих, и хоккейная коробка для профессиональных тренировок.

«Благодарю губернатора Московской области за то, что уже второй год подряд дубненцы смогут бесплатно кататься на коньках. Здесь в любую погоду гарантировано будет ждать хороший лед и праздничная атмосфера. Подрядчик проверенный, работает хорошо, главное — бережно к окружающей среде», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

За прошлый сезон катки в Дубне посетили более 70 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.