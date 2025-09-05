В Дубне благоустроят привокзальную площадь

Привокзальную площадь, выходящую на платформу № 2 вокзала «Большая Волга», благоустроят в Дубне в рамках проведения ремонта на перроне. Уже завершены строительно-монтажные работы — заменены все бетонные блоки основания, закреплены плиты покрытия, завершается укладка брусчатки. В целом, работы выполнены на 80%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас монтируется ограждение. Также запланированы восстановительные работы на сети освещения. Имеющиеся опоры будут обновлены и размещены с новыми светильниками на свои прежние места на перроне. Те торшеры, которые установят на площадке у вокзала, оснастят двухрожковыми консолями, это увеличит площадь освещаемой поверхности.

Кроме того, запланирована установка отремонтированных скамеек и новых урн на платформе, частичная замена тротуарной плитки, чтобы выровнять поверхность и избежать травм для пассажиров.

«Также будут отремонтированы спуски для перехода через железнодорожные пути», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

На перроне, для удобства и безопасности слабовидящих пассажиров, будет выложена желтая полоса из тактильной плитки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.