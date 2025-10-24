В Дубне благоустроят парк Авиастроителей

В Дубне разработали проект благоустройства парка Авиастроителей. Несколько раз представители администрации и проектировщики встречались с горожанами, чтобы обсудить, какие обновления нужны на этой площадке. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь в следующем году в первую очередь обновят сеть дорожек и заменят покрытие существующих тротуаров. В парке будут обустроены зоны отдыха: смонтируют комфортные беседки, установят сцену для концертов и уголки для проведения мастер-классов. Отдельное внимание — памятнику истребителю МиГ-25, который встречает всех посетителей парка. Площадку и постамент приведут в порядок. Молодежь Левобережья просила сделать скейт-парк, это предложение также вошло в проект. Кроме этого, вокруг парка обустроят велодорожку.

«Для нас очень важен этот объект, именно здесь ежедневно проходят тысячи сотрудников предприятий ВПК. В парке давно требуется заменить дорожную сеть, добавить спортивных площадок и сцену. В юбилейный год сделаем подарок горожанам и приведем его в порядок», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Сейчас в городской администрации готовят конкурентную процедуру на выбор подрядчика. Компания, которая проведет благоустройство, будет определена в этом году. Планируется, что к первым подготовительным работам она приступит до Нового года.

За последние 2 года была благоустроена улица Центральная, которая примыкает к парку Авиастроителей. Она преобразилась: здесь установили новые малые архитектурные формы, качели, обустроили площадь перед ДК «Октябрь» для проведения городских праздников, провели озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.