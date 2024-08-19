В Дубне активно благоустраивают тротуары

В округе Дубна продолжается благоустройство отремонтированных тротуаров. Подрядчик сделал отсыпку грунта у дорожек и засеял газонную траву на улице Энтузиастов, улице Приборостроителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в план по ремонту тротуаров попали участки по улице Академика Балдина, улице Приборостроителей, ул. Энтузиастов, улице Мичурина, улице. Жолио-Кюри, улице. Центральная, а также территория у Ил-2.

«Большинство работ уже выполнено. Также был построен новый тротуар на ул. Промышленной. Продолжаем приводить город в порядок. На этой неделе планируется асфальтирование дороги на улице Калинина», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

На улице Центральной проводится масштабное благоустройство территории, работы по укладке плитки завершены на 60% и идут с опережением графика.

В дальнейшем здесь установят теневые навесы, скамейки, проложат велодорожку и проведут озеленение. Кроме того, установят освещение и видеонаблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.