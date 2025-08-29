сегодня в 19:51

В Дубне 647 светильников заменили на более эффективные

В рамках программы «Светлый город» в Дубне уже произвели замену 647 светильников мощностью от 60 до 120 Вт. Обновили линии дорожного освещения на улицах Володарского, Жуковского, Безымянной, Карла Маркса, Приборостроителей, Новогодней, Сосновой, Мичурина, Школьной, Правды, 1-й, 2-1 и 3-й Малиновой, 1-й и 2-й Брусничной, Ленинградской, Калинина, Рябиновой, Вернова, Юркино, а также на проездах Энергетиков и Рябиновом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До 5 сентября должны завершиться работы по созданию новых линий наружного освещения на улице Правды (от дома № 21 до 27), улице Жуковского и 4-м Речном проезде. Там поставят новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками.

«При реализации программы «Светлый город», в первую очередь, опираемся на пожелания наших жителей и вопросы безопасности. Обустраиваем также проекционные пешеходные переходы», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.