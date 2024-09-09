В Дубне 3 и 4 октября пройдет международный форум ОЭЗ

С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» состоится второй международный форум ОЭЗ. Ожидается, что участие примут около 400 гостей из более чем 25 стран, включая страны БРИКС и АСЕАН, Республика Беларусь, Иран, Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ и другие, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Форум этого года — второй по счету. Это площадка для обсуждения и выработки подходов к развитию особых экономических зон, привлечению инвестиций, созданию точек роста и отраслевых кластеров. Форум является местом для диалога между властью и бизнесом, а также обмена международным опытом по организации работы зон со специальными экономическими статусами и инфраструктурных объектов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Деловая программа включает пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» с участием представителей правительства РФ, министерства экономического развития РФ, других федеральных органов власти, правительства Московской области и иностранных государств. Также пройдет ряд панельных дискуссий и сессий, круглые столы, международный конгресс свободных экономических зон, защита проектов участников первой в стране образовательной программы «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ» и другие деловые мероприятия.

В ходе мероприятий обсудят такие темы, как развитие и перспективы ОЭЗ, развитие объектов промышленной инфраструктуры на территории ОЭЗ, создание центров промышленной медицины, университетских кампусов и социнфраструктуры.

Кроме этого, на площадке будет работать выставка инвестиционных проектов Московской области, окно для инвесторов Single Window по открытию и сопровождению бизнеса и мультимедийная зона с презентациями ОЭЗ, а также стенд «VR-станция».

Для СМИ обязательна предварительная аккредитация. Чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить форму до 21 сентября на официальном сайте форума. Аккредитованные журналисты смогут принять участие в пленарном заседании, посетить производства предприятий ОЭЗ «Дубна» в рамках пресс-тура, взять эксклюзивные интервью у организаторов и участников форума, а также попробовать себя в роли хирурга на стенде «VR-станция» и в ряде других активностей.

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития РФ, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и ОЭЗ «Дубна».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.