В Дубне 25 мая пройдет встреча администрации округа с населением округа

25 мая в 10:00 в СНТ «Восход» округа Дубна пройдет встреча с командой главы городского округа в формате выездной администрации. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Всех желающих приглашают поучаствовать, задать интересующие вопросы и узнать подробнее об изменениях, которые ждут жителей левобережной части наукограда Дубна.

Жителям представят комплексный проект о реконструкции городских очистительных сооружений канализации.

Также собравшимся расскажут о:

благоустройстве улицы Центральная.

реализации проекта «Дубненская кругосветка».

благоустройстве лесопарковой зоны вблизи улицы Лесная.

благоустройство пешеходной зоны им. П.А. Журавлева, а также о проектах в области здравоохранения, образования, культуры и туризма.

На мероприятии будут присутствовать специалисты ГБУЗ МО «Дубненская больница», которые проведут диспансеризацию для всех желающих в формате: прием, осмотр и консультация врачей, проведение исследований — с 10:00 до 14:00. Врачи: терапевт, врач функциональной диагностики.

Исследования: Определение уровня глюкозы и кислорода в крови, кардиовизиография (экспресс-диагностика состояния сердца), ультразвуковая денситометрия (определения плотности костной ткани), измерение артериального и внутриглазного давления, антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела), анкетирование на раннее выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, пульсоксиметрия.

По результатам приема можно будет записаться к врачам. Для прохождения медицинского обследования с собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.