В Дубне 14 ноября пройдет технологический хакатон

14 ноября в особой экономической зоне «Дубна» стартует хакатон «Цифра.zone». Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате и продлится до 28 ноября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие нацелено на популяризацию научно-технической и инновационной деятельности, развитие профессиональных компетенций участников, организацию практики в компаниях и содействие трудоустройству.

Хакатон представляет собой мероприятие, где командам разработчиков в течение ограниченного времени предстоит решить поставленную задачу — создать программное решение, сервис или продукт.

Во время хакатона за каждой задачей будет закреплен наставник из числа профильных специалистов Государственного университета «Дубна». Он поможет оформить конечный продукт и предоставит при необходимости методологическую поддержку.

Предварительная защита работ с участием наставников пройдет 27 ноября, а 28 ноября состоится финал с награждением. В результате каждая команда представит проект или прототип продукта, соответствующий требованиям заказчиков.

Мероприятие продлится с 14 до 28 ноября онлайн и на площадке ОЭЗ «Дубна» по адресу: г. Дубна, ул. Программистов, 4 (конгресс-центр). Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация открыта до 13 ноября.

Участие бесплатное. Возраст участников не ограничен. Для иногородних участников предусмотрена дистанционная форма участия.

С 2021 года в ОЭЗ «Дубна» прошло пять хакатонов, в которых приняли участие более 800 человек из разных городов России. В результате таких мероприятий более 30 уникальных специалистов нашли работу в компаниях наукограда Дубна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.