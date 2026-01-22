В ДС «Светлячок» в Домодедове установлено более 95% оконных блоков
Фото - © Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт детского сада «Светлячок», передает пресс-служба администарции муниципалитета.
Объект был осмотрен главой округа Евгенией Хрусталевой совместно с депутатом Московской областной Думы Олегом Жолобовым и представителями подрядной организации Мособлстройтрест № 11.
На сегодняшний день кровельные и штукатурные работы полностью завершены. Фасад здания практически готов — окончательное оформление будет выполнено после монтажа эвакуационной лестницы. Более 95% оконных блоков уже установлены, готовность инженерных систем составляет около 80%.
Особое внимание при ремонте уделяется внутренним пространствам. Групповые помещения формируются с учетом современных требований безопасности и комфорта: они будут просторными, светлыми и функциональными, адаптированными под потребности дошкольников и педагогов.
Работы выполняются в рамках программы капитального ремонта объектов образования при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и профильных региональных проектов. Ход ремонта находится на постоянном контроле администрации округа, с последующими выездными проверками до полного завершения работ.
Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года, к сентябрю 2026 г.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.
«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.