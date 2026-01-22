сегодня в 13:09

В ДС «Светлячок» в Домодедове установлено более 95% оконных блоков

Объект был осмотрен главой округа Евгенией Хрусталевой совместно с депутатом Московской областной Думы Олегом Жолобовым и представителями подрядной организации Мособлстройтрест № 11.

На сегодняшний день кровельные и штукатурные работы полностью завершены. Фасад здания практически готов — окончательное оформление будет выполнено после монтажа эвакуационной лестницы. Более 95% оконных блоков уже установлены, готовность инженерных систем составляет около 80%.

Особое внимание при ремонте уделяется внутренним пространствам. Групповые помещения формируются с учетом современных требований безопасности и комфорта: они будут просторными, светлыми и функциональными, адаптированными под потребности дошкольников и педагогов.

Работы выполняются в рамках программы капитального ремонта объектов образования при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и профильных региональных проектов. Ход ремонта находится на постоянном контроле администрации округа, с последующими выездными проверками до полного завершения работ.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года, к сентябрю 2026 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.