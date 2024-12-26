В древних городах Подмосковья определили лидера по скорости мобильного интернета

В древнейших городах Московской области провели сравнение средней и максимальной скоростей скачивания и загрузки через мобильный интернет. Результаты исследования сообщило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Для анализа эксперты выбрали наиболее крупные исторические центры городских округов Подмосковья, в которых проживают до 100 тыс. человек. Замеры основывались на двух ключевых показателях — средней скорости мобильного интернета, описывающей, насколько быстро абонент получает и передает входящие и исходящие данные, а также максимальной скорости, демонстрирующей пиковые возможности сети. В результате исследований лидером оказался МегаФон.

В Клину и Дмитрове средняя скорость передачи данных оператора составила 62,9 Мбит/с и 90,9 Мбит/с соответственно. Этого вполне достаточно для загрузки всех пяти частей фильма «Один дома» в течение 15 минут. Также оператор оказался лидером в данных городах по средней скорости загрузки — она составила 28,7 Мбит/с и 39,4 Мбит/с соответственно. Такая скорость позволяет мгновенно отправлять видеоролики в мессенджерах, участвовать в видеозвонках и обновлять приложения. Максимальная скорость передачи данных в Клину и Дмитрове составила 304 Мбит/с и 296,2 Мбит/с соответственно, что позволяет проводить стриминг и играть в онлайн-игры с минимальной задержкой.

Средняя скорость скачивания в Наро-Фоминске — 72,7 Мбит/с, а максимальная — 202,6 Мбит/с. Это позволяет абонентам проводить без задержек видеозвонки и синхронизировать файлы с облаком. В Сергиевом Посаде скорость достигает 368 Мбит/с, во Фрязине — 214 Мбит/с, а в Волоколамске — 92 Мбит/с. Это позволяет комфортно использовать навигатор в пути, смотреть без задержек фильмы онлайн и обновлять приложения.

«Инженеры МегаФона смогли добиться качественных показателей благодаря регулярному обновлению оборудования. Мы видим растущую потребность абонентов в бесперебойном сервисе, поэтому адаптируем инфраструктуру, чтобы обеспечить стабильное соединение и высокоскоростную передачу данных. Это особенно важно в условиях постоянной работы по расширению территории покрытия в Московской области», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

Он добавил, что в текущем году компания установила новые базовые станции как в крупнейших городах области вблизи Москвы, так и у ее границ, охватив и малые поселения.

Специалисты TelecomDaily тестировали сети в движении. На автомобиле с измерительным комплексом TEMS Investigation эксперты проехали по основным дорогам каждого города, по их историческим и деловым центрам, а также спальным районам.

По данным исследования TelecomDaily, в отдельных городах Московской области средняя скорость мобильного интернета превышает показатели российских миллионников и региональных центров.