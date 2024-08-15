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В ДОСААФ смогут принимать с 14 лет

Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снизили до 14 лет, согласно проекту федерального закона «Об общероссийской общественно-государственной организации „ДОСААФ“», сообщает ТАСС .

Он разработан министерством обороны РФ. В документе говорится, что членами ДОСААФ могут быть россияне, достигшие 14-летнего возраста, а также юридические лица — общественные объединения, чьи цели совпадают с целями деятельности организации.

Проект находится на стадии общественных обсуждений. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее в ДОСААФ можно было вступать только по достижении совершеннолетия.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) — общероссийская общественно-государственная организация, цель которой — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.