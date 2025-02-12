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В Дорохове вручили медали «80 лет Победы» бывшим узникам концлагерей

В поселке Дорохово Рузского муниципального округа состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат фракции «Единая Россия» Совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Рыбальченко и член местного политсовета Галина Букреева в рамках реализации партийных проектов «Историческая память» и «Старшее поколение» вручили награды бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Партийцы с глубоким уважением и искренней благодарностью передали медали людям, проявившим невероятную стойкость и мужество в годы тяжелейших испытаний.

«Дети войны, узники концлагерей, — их детство украли, но не смогли сломить их дух. Их истории — это свидетельство невероятной силы человеческого духа и напоминание о том, что даже в самые темные времена надежда и воля к жизни могут победить», — сказал Андрей Рыбальченко.

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