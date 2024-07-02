В республиканской библиотеке имени Крупской в Донецке хранится обширный архив экстремистской литературы, изъятой после 2014 года. Доступ к ней имеют только научные сотрудники и правоохранительные органы, сообщает RT .

Как выяснили журналисты, в фонде насчитывается более 3,5 тысячи книг, учебников и брошюр. Ряд из них содержит материалы, восхваляющие радикальных нацистских деятелей, таких как Степан Бандера, Роман Шухевич и даже Адольф Гитлер.

Авторами ряда публикаций являются националисты, бежавшие из СССР. Часть изданий была выпущена на Западе в середине XX века, другая часть написана современными украинскими авторами.

В архиве представлены псевдоисторические и общественно-политические работы, в некоторых из них прослеживается положительный образ фюрера нацистской Германии. Отдельное место в коллекции занимает 50-томное собрание «Летописи УПА*» — «Украинской повстанческой армии»* — экстремистской и запрещенной в России организации.

*организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.