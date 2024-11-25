В домодедовском парке «Елочки» открывается каток с искусственным покрытием

29 ноября открывается каток в домодедовском парке «Елочки». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

С 11:00 посетителей ждет зажигательная музыка, обаятельные сотрудники, любимые друзья и долгожданная зимняя атмосфера. А 1 декабря с 11:00 состоится интерактивная программа и кино на льду. Регистрация на сеансы по ссылке: https://rink.parkidmd.ru/.

Расписание сеансов:

11:00 — 12:30;

13:00 — 14:30;

15:00 — 16:30;

17:00 — 18:30;

19:00 — 20:30;

21:00 — 22:30.

Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:30.

В Домодедово установлен единственный каток с искусственным покрытием в парке «Елочки». Также в парке «Взлет» и парке «Константиновский» уже подготавливают площадки для катков с натуральным покрытием — они откроются при устойчивых минусовых температурах.

Зимой парк «Взлет» порадует посетителей катком необычной формы. Вместо привычной круглой площадки он будет выполнен в виде извилистой дорожки длиной около 200 метров. Также в парке организуют прокат коньков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.