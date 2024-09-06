В домодедовском парке «Елочки» открыли фотовыставку о многодетных семьях округа

Парк культуры и отдыха «Ёлочки» — это одно из самых популярных мест для семейного отдыха в городском округе Домодедово, где есть развлечения как для детей, так и для взрослых. Напротив Храма Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских расположилась семейная фотовыставка, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Познакомиться с ними может любой желающий. Семья Пискуновых — знакомы с самой школы и воспитывают сына Диму Семья Довганюк.

Семья Долгополовы — вместе с 2007 года и воспитывают 3-х сыновей, которые любят спорт и активный образ жизни.

Семья Чеботаревых — в семье воспитывается восемь прекрасных детей, которые растут в любви и заботе друг о друге. Семья Лигус — «Их дети говорят, что они для них пример во всём, и что они гордятся родителями».

Семья Хориковых — вместе уже 15 лет, воспитывают 3-х детей и развивают свою ферму.

Семья Мисюрёвых — активная семья, которая воспитывает 3-х маленьких мужчин Семья Сорокиных — девиз этой семьи: «Внезапность — наше всё!»

Проект продолжается. Принять в нем участие и рассказать о своей многодетной семье могут все. Достаточно зайти на сайт парков Домодедово и открыть соответствующий раздел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе многодетным семьям вручили награды «Родительская слава». Их получили Владимир и Марина Чураковы. Они живут в Лобне и воспитывают 11 детей. Семья ведет активный образ жизни, сплавляется на байдарках и ходит в походы. Их дети занимаются дзюдо и фитнес-аэробикой.



«Владимир с 1994 года в составе отряда „Ровесники“ ищет останки без вести пропавших солдат в Великой Отечественной войне. Марина руководит Центром помощи многодетным семьям „Многомама Лобня“. В 2016 году получила знак „Материнская слава“», — рассказал Воробьев.