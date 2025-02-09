В домодедовской стоматологии помогли мальчику из Курской области

В Домодедовской стоматологии помогают самым маленьким пациентам из Курской области благодаря современной технологии лечения зубов под наркозом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Семья Беляевых недавно переехала в Домодедово из Суджи. Узнав о возможности современного лечения зубов под наркозом, обратилась к главному врачу Домодедовской стоматологии Михаилу Каюгину с просьбой провести такую процедуру их сыну. Михаил Каюгин лично сопровождал маленького пациента на всех этапах подготовки к лечению.

«Мы из города Суджа, приехали сюда после событий. Обратились в стоматологию к Михаилу Михайловичу. У нашего ребенка проблемы с зубами. Мы записались, он нам подсказывал, помогал во время подготовки к операции. Мы очень благодарны ему, персоналу», — рассказала мама маленького пациента Виктория Беляева.

Она сказала, что это единственный человек, который откликнулся на просьбу и помог.

«Мальчишка замечательный, но есть определенные показания для того, чтобы провести лечение зубов именно по этой методике. Лечение оказано по полису ОМС, бесплатно, как только они к нам пришли. Очереди у нас нет, максимально оперативно их взяли, дали направление на анализы. Идём навстречу, стараемся максимально создать комфортные условия, чтобы помочь нашим людям», — Михаил Каюгин.

Лечение зубов под наркозом — процедура с высоким спросом. В домодедовской городской стоматологии она появилась в конце 2023 года, за это время около 700 пациентов получили лечение по этой методике.

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